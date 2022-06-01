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Даниил Медведев 13 июня может стать первой ракеткой мира

Даниил Медведев 13 июня может стать первой ракеткой мира
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Российский теннисист Даниил Медведев может стать первой ракеткой после поражения серба Новака Джоковича на Открытом чемпионате Франции.

Это станет возможно в том случае, если немец Александр Зверев не сможет выиграть «Ролан Гаррос». В таком случае Медведев станет первой ракеткой мира 13 июня, сместив с этой позиции Джоковича.

В полуфинале Открытого чемпионата Франции Зверев встретится с представителем Испании Рафаэлем Надалем, который в своём четвертьфинальном матче обыграл Джоковича. Если же Зверев сможет стать победителем Открытого чемпионата Франции, то станет первой ракеткой мира.

Напомним, в феврале 2022 года Медведев уже был в статусе первой ракетки мира, но спустя три недели он потерял этот статус из-за поражения на турнире в Индиан-Уэллсе.

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