Даниил Медведев 13 июня может стать первой ракеткой мира

Российский теннисист Даниил Медведев может стать первой ракеткой после поражения серба Новака Джоковича на Открытом чемпионате Франции.
Это станет возможно в том случае, если немец Александр Зверев не сможет выиграть «Ролан Гаррос». В таком случае Медведев станет первой ракеткой мира 13 июня, сместив с этой позиции Джоковича.
В полуфинале Открытого чемпионата Франции Зверев встретится с представителем Испании Рафаэлем Надалем, который в своём четвертьфинальном матче обыграл Джоковича. Если же Зверев сможет стать победителем Открытого чемпионата Франции, то станет первой ракеткой мира.
Напомним, в феврале 2022 года Медведев уже был в статусе первой ракетки мира, но спустя три недели он потерял этот статус из-за поражения на турнире в Индиан-Уэллсе.
- 1 июня 2022
-
03:22
-
03:10
-
02:54
-
02:45
-
02:35
-
02:26
-
02:20
-
02:16
-
01:08
-
00:46
-
00:21
-
00:10
- 31 мая 2022
-
23:46
-
23:32
-
23:11
-
22:53
-
22:31
-
22:23
-
22:07
-
21:56
-
21:43
-
21:34
-
21:27
-
21:10
-
21:05
-
20:52
-
19:58
-
19:34
-
19:23
-
19:16
-
18:53
-
18:40
-
18:24
-
18:14
-
17:58