Надаль высказался о победе над Джоковичем в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу над сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.
«Это был очень эмоциональный вечер для меня, но это всего лишь четвертьфинал, не так ли? У меня есть шанс сыграть ещё один матч. У меня есть некоторый опыт, чтобы справиться с этим. Последние три с половиной месяца были для меня непростыми, это всё, что я могу сказать, теперь я должен продолжать. Если вы посмотрите на четыре сета, я думаю, что я доминировал на более длительных периодах. Против Новака я не привык играть на таком уровне в последние месяцы. Мне нужно было прикладывать особые усилия. Да, мой уровень меня удивляет. Но этот корт особенный для меня. В каком-то смысле вы знаете, что у меня нет плана Б. Либо у вас есть план А, либо вас отправляют собирать вещи», — сказал Надаль на пресс-конференции.
В полуфинале турнира Надаль встретится с немцем Александром Зверевым.
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