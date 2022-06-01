Джокович: это не впервой, когда Надаль с трудом ходит, а через пару дней готов на 100%

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал физическую форму испанца Рафаэля Надаля после поражения в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.
«Сегодня я проиграл лучшему игроку. У меня были шансы, но я ими не воспользовался. Я совсем не удивлён его физической формой. Это не впервой, когда Надаль получил травму и с трудом ходит, а через пару дней выходит и физически готов на 100%», — приводит слова Джоковича AP News.
Напомним, Надаль и Джокович провели на корте 4 часа 14 минут, за которые испанец одержал победу со счётом 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (7:4). Отметим, по ходу четвёртого сета Надаль уступал со счётом 2:5, но в итоге смог одержат победу на тай-брейке.
В полуфинале турнира Надаль сыграет с представителем Германии Александром Зверевым.
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