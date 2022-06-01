Впервые за 19 лет Федерера, Надаля и Джоковича может не быть в топ-2 рейтинга АТР

Впервые с 16 ноября 2003 года Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковача может не быть в топ-2 рейтинга АТР.
Это случится, если немецкий теннисист Александр Зверев станет победителем «Ролан Гаррос». Он обойдёт россиянина Даниила Медведева и серба Джоковича.
В полуфинале Открытого чемпионата Франции Зверев встретится с Надалем, который в своём четвертьфинальном матче обыграл Джоковича. Соперники провели на площадке 4 часа 14 минут, и за это время испанец одержал победу над своим соперником со счётом 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (7:4).
Открытый чемпионат Франции проходит с 22 мая по 6 июня. Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составляет € 43,6 млн. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира, серб Новак Джокович, который в финале прошлого года победил Стефаноса Циципаса.
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