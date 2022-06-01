Надаль после победы над Джоковичем на Roland Garros ответил на вопрос о завершении карьеры

Испанский теннисист Рафаэль Надаль после победы над первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем на Открытом чемпионате Франции, ответил на вопрос о возможном завершении карьеры
«Я не знаю, что может случиться. Как я уже говорил, я буду играть в этом турнире, потому что мы делаем всё, чтобы быть готовыми к этому турниру, но я не знаю, что произойдёт после этого. У меня есть проблемы с ногой, поэтому, если мы не сможем найти улучшение или небольшое решение этого, мне станет очень сложно. Вот и все. Я просто наслаждаюсь каждым днём, пока у меня есть шанс быть здесь, и особо не задумываюсь о том, что может произойти в будущем», — приводит слова Надаля France24.
В полуфинале турнира Надаль сыграет с представителем Германии Александром Зверевым.
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