Рафаэль Надаль опубликовал пост после победы над Новаком Джоковичем в четвертьфинале «РГ»

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль опубликовал пост в социальных сетях, после того как обыграл 20-кратного победителя ТБШ, лидера рейтинга ATP, серба Новака Джоковича в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции. Надаль победил Джоковича со счётом 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (7:4).

«Всегда очень сложно играть с Новаком Джоковичем. Незабываемый вечер. Спасибо публике, всегда великолепной здесь, в Париже!» — написал Рафаэль.

В полуфинале «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль сыграет с третьей ракеткой мира, немцем Александром Зверевым, который в своём четвертьфинальном матче обыграл испанца Карлоса Алькараса (6).

Теннисисты, выигравшие только один «Шлем»: