Видеообзор победы Рафаэля Надаля над Новаком Джоковичем на «Ролан Гаррос» — 2022

Пресс-служба «Ролан Гаррос» выложила видео лучших моментов матча четвертьфинала Открытого чемпионата Франции, в котором 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль обыграл 20-кратного победителя ТБШ, лидера рейтинга ATP, серба Новака Джоковича. Надаль победил Джоковича со счётом 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (7:4).

Посмотреть видео можно в YouTube-канале «Ролан Гаррос».

В полуфинале «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль сыграет с третьей ракеткой мира, немцем Александром Зверевым, который в своём четвертьфинальном матче обыграл испанца Карлоса Алькараса (6). Остальные четвертьфиналы состоятся сегодня, 1 июня: Андрей Рублёв — Марин Чилич и Каспер Рууд — Хольгер Руне.