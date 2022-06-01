Александр Зверев опубликовал пост после победы над Карлосом Алькарасом в 1/4 финала «РГ»

Третья ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев опубликовал новый пост в своих социальных сетях, после того как обыграл испанца Карлоса Алькараса (6) в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции. Зверев победил Алькараса со счётом 6:4, 6:4, 4:6, 7:6 (9:7).

«Какой матч! Рад, что удалось выйти в полуфинал!» — написал Александр.

Соперником Зверева в полуфинале «Ролан Гаррос» станет 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль, который в своём четвертьфинале обыграл 20-кратного победителя ТБШ Новака Джоковича. Остальные четвертьфиналы состоятся сегодня, 1 июня: Андрей Рублёв — Марин Чилич и Каспер Рууд — Хольгер Руне.

Теннисисты, выигравшие только один «Шлем»: