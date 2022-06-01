Надаль отметил вклад своего врача в победу над Джоковичем

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль отметил влияние своего доктора, после того как обыграл 20-кратного победителя ТБШ, лидера рейтинга ATP, серба Новака Джоковича в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции. Надаль обыграл Джоковича со счётом 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (7:4).



«У меня не было с собой доктора в Риме. Но тут он со мной — и я делаю результат. Стараюсь изо всех сил, чтобы провести этот турнир как следует. После него, честно, даже не знаю что будет, но на данный момент я в порядке», — приводит слова Надаля Tennis Majors.



В полуфинале «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль сыграет с третьей ракеткой мира, немцем Александром Зверевым, который в своём четвертьфинальном матче обыграл испанца Карлоса Алькараса (6).

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