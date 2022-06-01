Карлос Алькарас обратился к Александру Звереву после поражения в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас обратился к немцу Александру Звереву, после того как проиграл ему в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции – 2022. Алькарас (6) проиграл Звереву (3) со счётом 4:6, 4:6, 6:4, 6:7 (7:9).

Карлос пожелал Александру удачи в оставшейся части турнира.

«Время учиться и прибавлять. Вернёмся и попробуем снова в следующем году!

Спасибо всем за поддержку на «Ролан Гаррос» — и поздравляю Александра Зверева! Удачи в оставшейся части турнира!» — написал он.

Соперником Зверева в полуфинале «Ролан Гаррос» станет 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль, который в своём четвертьфинале обыграл 20-кратного победителя ТБШ Новака Джоковича. Остальные четвертьфиналы состоятся сегодня, 1 июня: Андрей Рублёв — Марин Чилич и Каспер Рууд — Хольгер Руне.

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