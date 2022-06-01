Карен Хачанов одной фразой отреагировал на слова 18-летней Кори Гауфф о любви к себе
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Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал слова 18-летней американки Кори Гауфф о любви к себе. Ранее Гауфф сказала: «Любите себя! Не имеет значения, насколько хороша или «плоха» моя карьера. Считаю, я большая личность. Результаты, работа, то, сколько ты зарабатываешь, — всё это не определяет тебя как личность».
«Верные слова, Коко», — написал Хачанов в своих социальных сетях.
Кори Гауфф вышла в полуфинал «Ролан Гаррос», в двух сетах обыграв свою соотечественницу Слоан Стивенс. В 1/2 финала Открытого чемпионата Франции она сразится с представительницей Италии Мартиной Тревизан, которая обыграла канадку Лейлу Фернандес.
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