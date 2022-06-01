В «Ролан Гаррос» отреагировали на пост Карлоса Алькараса после поражения от Зверева

Пресс-служба «Ролан Гаррос» оставила комментарий под постом в соцсетях 19-летнего испанца Карлоса Алькараса, который тот оставил после поражения от немца Александра Зверева в четвертьфинале турнира. Алькарас (6) проиграл Звереву (3) со счётом 4:6, 4:6, 6:4, 6:7 (7:9), после чего написал: «Время учиться и прибавлять. Вернёмся и попробуем снова в следующем году! Спасибо всем за поддержку на «Ролан Гаррос» — и поздравляю Александра Зверева! Удачи в оставшейся части турнира!»
«Не можем дождаться, что же будет дальше», — отмечается в комментарии пресс-службы «Ролан Гаррос».
Соперником Зверева в полуфинале «Ролан Гаррос» станет 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль, который в своём четвертьфинале обыграл 20-кратного победителя ТБШ Новака Джоковича. Остальные четвертьфиналы состоятся сегодня, 1 июня: Андрей Рублёв — Марин Чилич и Каспер Рууд — Хольгер Руне.
Теннисисты, выигравшие только один «Шлем»:
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