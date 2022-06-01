Ольга Морозова оценила шансы Андрея Рублёва против Марина Чилича в четвертьфинале «РГ»

Чемпионка «Ролан Гаррос» 1974 года в парном разряде Ольга Морозова рассказала, что думает о шансах российского теннисиста Андрея Рублёва в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции с хорватом Марином Чиличем.
«Я считаю, что у него очень хорошие шансы на победу. Хорват — достаточно возрастной игрок, а Рублёв действует быстро, он любит такой мощный подход. С Марином нужно хорошо принимать, а для нашего спортсмена это не должно стать какой-то дикой проблемой.
Думаю, он посмотрел матч Медведева, сделал определённые выводы и будет готов не допускать тех ошибок, которые сделал соотечественник. Да и Даня ему, уверена, подскажет. Если Андрей сможет показать свой теннис, то победит», — приводит слова Морозовой «RT на русском».
Теннисисты, выигравшие только один «Шлем»:
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