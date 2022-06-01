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Ольга Морозова оценила шансы Андрея Рублёва против Марина Чилича в четвертьфинале «РГ»

Ольга Морозова оценила шансы Андрея Рублёва против Марина Чилича в четвертьфинале «РГ»
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Чемпионка «Ролан Гаррос» 1974 года в парном разряде Ольга Морозова рассказала, что думает о шансах российского теннисиста Андрея Рублёва в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции с хорватом Марином Чиличем.

«Я считаю, что у него очень хорошие шансы на победу. Хорват — достаточно возрастной игрок, а Рублёв действует быстро, он любит такой мощный подход. С Марином нужно хорошо принимать, а для нашего спортсмена это не должно стать какой-то дикой проблемой.

Думаю, он посмотрел матч Медведева, сделал определённые выводы и будет готов не допускать тех ошибок, которые сделал соотечественник. Да и Даня ему, уверена, подскажет. Если Андрей сможет показать свой теннис, то победит», — приводит слова Морозовой «RT на русском».

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