Легендарный Род Лэйвер отреагировал на победу Надаля над Джоковичем в 1/4 финала «РГ»

11-кратный чемпион турниров «Большого шлема» в мужском одиночном разряде, 83-летний австралиец Род Лэйвер высказался о четвертьфинале Открытого чемпионата Франции, в котором 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль обыграл 20-кратного победителя ТБШ, лидера рейтинга ATP, серба Новака Джоковича. Надаль победил Джоковича со счётом 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (7:4).

«59 матчей за 17 лет. Хроника сражений Новака и Рафы впечатляет как никогда. Какое наслаждение увидеть их очередной матч.

Поздравляю Рафаэля Надаля. Погоня за 14-м титулом на «Ролан Гаррос» продолжается. Невероятно», — написал Лэйвер в своём «твиттере».

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