В Australian Open одним словом описали Надаля после его победы над Джоковичем на «РГ»

Пресс-служба Australian Open оставила комментарий под постом в соцсетях, который оставил 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль, после того как обыграл 20-кратного победителя ТБШ, лидера рейтинга ATP, серба Новака Джоковича в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции. Надаль победил Джоковича со счётом 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (7:4).

«Феноменадаль», — отмечается в комментарии пресс-службы Australian Open.

В полуфинале «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль сыграет с третьей ракеткой мира, немцем Александром Зверевым, который в своём четвертьфинальном матче обыграл испанца Карлоса Алькараса (6).

Теннисисты, выигравшие только один турнир «Большого шлема»: