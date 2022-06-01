Вероника Кудерметова — Дарья Касаткина: текстовая онлайн-трансляция матча «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 1 июня, в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции – 2022 в Париже 29-я ракетка мира россиянка Вероника Кудерметова встретится с соотечественницей Дарьей Касаткиной (20). Встреча состоится в 13:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 «Ролан Гаррос» Вероника Кудерметова – Дарья Касаткина.
Победительница встречи выйдет на триумфатора матча между лидером сезона и победительницей турнира «Большого шлема», полькой Игой Свёнтек (1) и 11-м номером рейтинга, американкой Джессикой Пегулой. Напомним, действующая чемпионка Открытого чемпионата Франции чешка Барбора Крейчикова (2) выбыла на старте соревнований.
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