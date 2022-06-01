Рафаэль Надаль: есть только один способ победить Новака Джоковича

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль, который обыграл 20-кратного победителя ТБШ, лидера рейтинга ATP, серба Новака Джоковича в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции, прокомментировал свой успех. Надаль победил Джоковича со счётом 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (7:4).

«Очень тяжёлый матч… Новак — один из лучших игроков в истории, без сомнения. Играть с ним — это всегда невероятный вызов, если учесть всю нашу совместную историю.

Ещё один матч позади. Есть только один способ победить его: играть в свой лучший теннис от первого розыгрыша до последнего. Это был один из магических вечеров для меня. Неожиданный уровень, но я невероятно рад», — приводит слова Надаля Eurosport.

Счёт в личных встречах между Надалем и Джоковичем стал 29-30 не в пользу испанца.

Теннисисты, выигравшие только один «Шлем»: