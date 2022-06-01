Алекс Корретха: теперь я понимаю, почему у Рафаэля Надаля есть статуя на «Ролан Гаррос»

Двукратный финалист «Ролан Гаррос», бывшая вторая ракетка мира, испанец Алекс Корретха высказался о четвертьфинале Открытого чемпионата Франции, в котором 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль обыграл 20-кратного победителя ТБШ, лидера рейтинга ATP, серба Новака Джоковича. Надаль победил Джоковича со счётом 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (7:4).
«Это сложно описать словами. С первого розыгрыша и до конца они били так сильно, как могли: не слишком часто ошибались, только виннерсы… форхенды и бэкхенды… хорошие подачи, хорошие выходы к сетке, хорошие укороченные удары… Чего ещё желать? Ничего, просто живите моментом!
Это было похоже на сон — увидеть этот матч здесь. Теперь я понимаю, почему у Рафы здесь есть статуя. Потому что он чувствует себя здесь рыцарем», — приводит слова Корретхи Eurosport.
Надаль 13 раз выигрывал «Ролан Гаррос». В мае 2021 года организаторы установили статую в его честь.
Теннисисты, выигравшие только один «Шлем»:
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