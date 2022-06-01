Американская журналистка: просто отдайте Надалю ключи от Парижа. Он владеет им

Американская спортивная журналистка Чарин Уильямс высказалась о четвертьфинале Открытого чемпионата Франции, в котором 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль обыграл 20-кратного победителя ТБШ, лидера рейтинга ATP, серба Новака Джоковича. Надаль победил Джоковича со счётом 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (7:4).

«Просто отдайте Надалю ключи от Парижа. Он владеет им. Вау! Какой матч», — написала журналистка в своём «твиттере».

В полуфинале «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль, который 13 раз выигрывал турнир, сыграет с третьей ракеткой мира, немцем Александром Зверевым, который в своём четвертьфинальном матче обыграл испанца Карлоса Алькараса (6).

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