Рафаэль Надаль высказался о предстоящем полуфинале с Александром Зверевым на «РГ»

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль рассказал об ожиданиях от полуфинала Открытого чемпионата Франции, в котором его соперником станет третья ракетка мира, немец Александр Зверев. Матч Надаль — Зверев состоится завтра, 2 июня.
«Если я не буду хорошо играть или если я проиграю этот полуфинал, это будет не потому, что я не буду сосредоточен. У меня есть такой опыт. Я не тот парень, не тот игрок, у которого бывают эмоциональные взлёты и падения. Считаю, эмоционально я очень стабилен.
Знаю, как это всё работает, не правда ли? Сейчас время насладиться моментом — без сомнения, это был прекрасный вечер для меня (Надаль победил Новака Джоковича в четвертьфинале «Ролан Гаррос». — Прим. «Чемпионата»). Но завтра начну думать о вещах, которые мне нужны для подготовки к полуфиналу. Главная цель — сосредоточиться на том, чтобы удержать уровень, на котором я играл сегодня», — приводит слова Надаля пресс-служба ATP.
Теннисисты, выигравшие только один «Шлем»:
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