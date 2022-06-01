Рафаэль Надаль поделился мнением о борьбе с Джоковичем и Федерером за статус величайшего

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль рассказал, что думает о частых сравнениях с сербом Новаком Джоковичем и швейцарцем Роджером Федерером, у которых по 20 титулов на ТБШ.

«Новак, Роджер и я — у нас потрясающая совместная история. Мы на протяжении долгого времени играем друг с другом в самых важных матчах. Это делает ситуацию ещё более особенной и более эмоциональной.

Конечно, всегда будут разговоры, у кого будет больше титулов ТБШ или кто лучший в истории. Но с моей точки зрения это не так уж много значит. Мы реализовали свои мечты. Мы написали историю в этом виде спорта, потому что сделали то, чего раньше не случалось.

Мне кажется, что мы трое равны по уровню. Разница не такая уж большая, так что это не имеет значения», — приводит слова Надаля пресс-служба ATP.

Теннисисты, выигравшие только один «Шлем»: