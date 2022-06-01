Australian Open: мы и из Мельбурна слышим рык Рафаэля Надаля

Пресс-служба Australian Open оставила комментарий под постом в соцсетях «Ролан Гаррос», после того как 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль обыграл 20-кратного победителя ТБШ, лидера рейтинга ATP, серба Новака Джоковича в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции. Надаль победил Джоковича со счётом 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (7:4).

Пресс-служба «Ролан Гаррос» выложила фото Надаля, на котором тот словно рычит, и подписала его: «Король грунта».

«Мы и из Мельбурна слышим этот рык», — отмечается в комментарии пресс-службы Australian Open.

В полуфинале «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль сыграет с третьей ракеткой мира, немцем Александром Зверевым, который в своём четвертьфинальном матче обыграл испанца Карлоса Алькараса (6).

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