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Кто победит в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2022 Андрей Рублёв — Марин Чилич?

Кто победит в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2022 Андрей Рублёв — Марин Чилич?
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Сегодня, 1 июня, состоится четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Франции, в котором седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв сыграет с чемпионом US Open 2014 года Марином Чиличем. Матч начнётся не ранее 16:00 мск.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе на тему «Кто победит в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2022 Андрей Рублёв — Марин Чилич?»

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Победитель этого противостояния в полуфинале выйдет на сильнейшего в паре Каспер Рууд (Норвегия) — Хольгер Руне (Дания). Участники другого полуфинала уже известны: это 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль и третья ракетка мира Александр Зверев.

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