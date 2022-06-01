Кто победит в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2022 Андрей Рублёв — Марин Чилич?

Сегодня, 1 июня, состоится четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Франции, в котором седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв сыграет с чемпионом US Open 2014 года Марином Чиличем. Матч начнётся не ранее 16:00 мск.

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Победитель этого противостояния в полуфинале выйдет на сильнейшего в паре Каспер Рууд (Норвегия) — Хольгер Руне (Дания). Участники другого полуфинала уже известны: это 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль и третья ракетка мира Александр Зверев.

Теннисисты, выигравшие только один «Шлем»: