Тим Хенмэн: в какой-то момент Надаль ухватился за шанс — и всё случилось

Шестикратный полуфиналист турниров «Большого шлема» и бывшая четвёртая ракетка мира, британец Тим Хенмэн прокомментировал победу испанца Рафаэля Надаля (5) над сербом Новаком Джоковичем (1) в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции – 2022.

«Невероятное зрелище! Качество тенниса от начала и до конца, а это более четырёх часов, просто невероятное. Они заставляют друг друга показывать лучшее. Когда один из них вырывается вперёд, то другой тут же отвечает, показывая ещё лучший теннис. Надаль отлично стартовал, но Джокович смог вернуться, и он был впереди в четвёртом сете…

Размены на задней линии, переводы, скорость ударов… никаких невынужденных ошибок даже после четырёх часов игры. Но в какой-то момент Надаль ухватился за шанс – и всё случилось», – приводит слова Хенмэна издание Eurosport.