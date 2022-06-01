Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тим Хенмэн: в какой-то момент Надаль ухватился за шанс — и всё случилось

Тим Хенмэн: в какой-то момент Надаль ухватился за шанс — и всё случилось
Комментарии

Шестикратный полуфиналист турниров «Большого шлема» и бывшая четвёртая ракетка мира, британец Тим Хенмэн прокомментировал победу испанца Рафаэля Надаля (5) над сербом Новаком Джоковичем (1) в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции – 2022.

«Невероятное зрелище! Качество тенниса от начала и до конца, а это более четырёх часов, просто невероятное. Они заставляют друг друга показывать лучшее. Когда один из них вырывается вперёд, то другой тут же отвечает, показывая ещё лучший теннис. Надаль отлично стартовал, но Джокович смог вернуться, и он был впереди в четвёртом сете…

Размены на задней линии, переводы, скорость ударов… никаких невынужденных ошибок даже после четырёх часов игры. Но в какой-то момент Надаль ухватился за шанс – и всё случилось», – приводит слова Хенмэна издание Eurosport.

Новость по теме
Тим Хенмэн разобрал поражение Даниила Медведева от Марина Чилича на «Ролан Гаррос»
Вот это Надаль! В 4-часовом марафоне Рафа в 8-й раз обыграл Джоковича на «Ролан Гаррос» Вот это Надаль! В 4-часовом марафоне Рафа в 8-й раз обыграл Джоковича на «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022