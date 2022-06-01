Американский журналист: нет лучшего дня для Рафы. Он победил, Джокович и Алькарас вылетели

Американский журналист Дэн Граса высказался о четвертьфинале Открытого чемпионата Франции, в котором 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль обыграл 20-кратного победителя ТБШ, лидера рейтинга ATP, серба Новака Джоковича. Надаль, который 13 раз выигрывал «Ролан Гаррос», победил Джоковича со счётом 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (7:4).

«Нельзя просить лучшего дня, если ты Надаль. 1. Он победил. 2. Джокович вылетел. 3. Алькарас вылетел.

Два наиболее серьёзных соперника убрались с дороги. Можно начинать «полировать» 14-й титул в Париже», — написал журналист в своём «твиттере».

Напомним, Карлос Алькарас проиграл в четвертьфинале Александру Звереву, который сразится с Рафаэлем Надалем в полуфинале.

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