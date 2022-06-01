Виландер: Надаль совершил невероятный рывок в четвёртом сете матча с Джоковичем

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер прокомментировал победу испанца Рафаэля Надаля (5) над сербом Новаком Джоковичем (1) в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции – 2022.

«Надаль совершил невероятный рывок! При счёте 5:2 в четвёртом сете я уже решил, что Надаль отдал его, но потом почувствовал, что он снова нащупал свой ритм.

К неожиданности для всех Новак стал вести себя небрежно в финальном сете, и это любопытно, ведь он понимал, что ему нужно делать – добивать. Рафе пришлось время от времени бороться с собой, но он справился. Я совершенно опустошён», – приводит слова Виландера издание Eurosport.

В полуфинальном матче Надаль сойдётся с немцем Александром Зверевым (3).