Зверев — о Надале и Джоковиче: есть причина, почему они лучшие уже больше 15 лет

Третья ракетка мира немец Александр Зверев высказался о многократных победителях турниров «Большого шлема», испанце Рафаэле Надале (5) и сербе Новаке Джоковиче (1).

«Рядом со мной в сетке находятся первая ракетка мира и 13-кратный победитель «Ролан Гаррос», так что легче после победы мне не стало. Есть серьёзная причина, по которой они доминируют на турнирах «Большого шлема». У одного из них 21 победа, а у другого – 20. Они являются лучшими уже больше 15 лет.

Да, я не обыгрывал их на мэйджорах, но понимаю, что был очень близок. У меня бывали тяжёлые матчи с ними. Хотя между тяжёлым матчем и победой большая разница. Надеюсь, мне удастся победить в эту пятницу», – сказал теннисист на пресс-конференции после победы над Карлосом Алькарасом.