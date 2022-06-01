Зверев — о Надале и Джоковиче: есть причина, почему они лучшие уже больше 15 лет
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Третья ракетка мира немец Александр Зверев высказался о многократных победителях турниров «Большого шлема», испанце Рафаэле Надале (5) и сербе Новаке Джоковиче (1).
«Рядом со мной в сетке находятся первая ракетка мира и 13-кратный победитель «Ролан Гаррос», так что легче после победы мне не стало. Есть серьёзная причина, по которой они доминируют на турнирах «Большого шлема». У одного из них 21 победа, а у другого – 20. Они являются лучшими уже больше 15 лет.
Да, я не обыгрывал их на мэйджорах, но понимаю, что был очень близок. У меня бывали тяжёлые матчи с ними. Хотя между тяжёлым матчем и победой большая разница. Надеюсь, мне удастся победить в эту пятницу», – сказал теннисист на пресс-конференции после победы над Карлосом Алькарасом.
Новость по темеНадаль обыграл Джоковича в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
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