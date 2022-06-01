Миша Зверев разобрал победу брата Александра над Карлосом Алькарасом в 1/4 финала «РГ»

Бывший немецкий теннисист Миша Зверев, старший брат третьей ракетки мира Александра Зверева, прокомментировал его победу над шестым номером рейтинга ATP Карлосом Алькарасом в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции. Зверев-младший победил Алькараса со счётом 6:4, 6:4, 4:6, 7:6 (9:7).

«План на игру был превосходным — с первого розыгрыша. Он хорошо использовал форхенд с переводом мяча на другую сторону, бэкхенд по линии, часто играл под форхенд Алькараса и хорошо подавал.

А ещё он был сосредоточен и спокоен, не отвлекался. Его не сбили с толку ни хорошие удары Алькараса, ни плохие свои. Это было очень сильно. В итоге бэкхенд принёс ему победу.

Ему удалось собрать всё воедино. Он впервые победил игрока из топ-10 на ТБШ. Хотя он и не был фаворитом, потому что соперник моложе, — он всё равно очень хорошо играет на грунте в этом сезоне», — приводит слова Миши Зверева Eurosport.

Теннисисты, выигравшие только один «Шлем»: