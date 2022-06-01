Зверев — о турнирах «Большого шлема»: мне уже не 20 лет, я обязан побеждать

Третья ракетка мира немец Александр Зверев рассказал о своих целях после 10 лет выступлений под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Я ведь уже не раз говорил, что мне не 20 лет. Мне 25. И нахожусь уже на той стадии карьеры, когда хочу побеждать. И я нахожусь на той стадии, когда обязан побеждать.

Появилось новое поколение, и оно сильно. У нас есть Циципас и есть Медведев, выигравший US Open. Да и я побеждал на крупнейших соревнованиях, взять те же Олимпийские игры», – сказал теннисист на пресс-конференции после победы над Карлосом Алькарасом в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Франции.

Ранее в интервью Зверев высказался об испанце Рафаэле Надале (5) и сербе Новаке Джоковиче (1).