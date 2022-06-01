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Кафельников назвал единственного теннисиста, который может помешать Надалю выиграть «РГ»

Кафельников назвал единственного теннисиста, который может помешать Надалю выиграть «РГ»
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Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» россиянин Евгений Кафельников высказал мнение, что норвежец Каспер Рууд является единственным игроком, который в состоянии обыграть Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос» 2022 года.

Напомним, Надаль уже вышел в полуфинал, где сыграет с немцем Александром Зверевым. Что касается Рууда, то он сегодня, 1 июня, сыграет четвертьфинал с датчанином Хольгером Руне.

«Как бы я ни любил Сашу Зверева, я не думаю, что у него есть шанс против Надаля. Единственный, кто может беспокоить Рафу – хотите верьте, хотите нет, – это Каспер Рууд. Думаю, у него есть нужный стиль игры. И он может отыграть длинный матч из трёх выигранных сетов.

Сейчас Рафа — абсолютный фаворит. Когда это так, когда он чует, что титул близок, он играет на 150%», — приводит слова Кафельникова Sportklub.rs.

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