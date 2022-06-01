Кафельников назвал единственного теннисиста, который может помешать Надалю выиграть «РГ»

Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» россиянин Евгений Кафельников высказал мнение, что норвежец Каспер Рууд является единственным игроком, который в состоянии обыграть Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос» 2022 года.
Напомним, Надаль уже вышел в полуфинал, где сыграет с немцем Александром Зверевым. Что касается Рууда, то он сегодня, 1 июня, сыграет четвертьфинал с датчанином Хольгером Руне.
«Как бы я ни любил Сашу Зверева, я не думаю, что у него есть шанс против Надаля. Единственный, кто может беспокоить Рафу – хотите верьте, хотите нет, – это Каспер Рууд. Думаю, у него есть нужный стиль игры. И он может отыграть длинный матч из трёх выигранных сетов.
Сейчас Рафа — абсолютный фаворит. Когда это так, когда он чует, что титул близок, он играет на 150%», — приводит слова Кафельникова Sportklub.rs.
Теннисисты, выигравшие только один «Шлем»:
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