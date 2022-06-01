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Директор «Ролан Гаррос» Амели Моресмо рассказала, что будет, если турнир выиграет русский

Директор «Ролан Гаррос» Амели Моресмо рассказала, что будет, если турнир выиграет русский
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Директор «Ролан Гаррос» двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» француженка Амели Моресмо рассказала, как будет проходить церемония награждения, если титул завоюет российский теннисист. В мужском одиночном разряде борьбу продолжает Андрей Рублёв, в женском одиночном — Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова.

«Ну, как мы уже говорили ранее, непосредственно перед началом турнира, мы придерживаемся нашей нейтральной позиции. То же самое имеет место и на церемониях. Знаете, без флага, без государственного гимна. Это то, чего мы собираемся придерживаться», — сказала Моресмо на пресс-конференции.

Напомним, ATP и WTA разрешают россиянам и белорусам выступать в нейтральном статусе. Те же правила действуют и на «Ролан Гаррос», а от Уимблдона россиян и белорусов отстранили, вследствие чего ATP и WTA лишили турнир рейтинговых очков.

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