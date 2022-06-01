Директор «Ролан Гаррос» Амели Моресмо рассказала, что будет, если турнир выиграет русский

Директор «Ролан Гаррос» двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» француженка Амели Моресмо рассказала, как будет проходить церемония награждения, если титул завоюет российский теннисист. В мужском одиночном разряде борьбу продолжает Андрей Рублёв, в женском одиночном — Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова.
«Ну, как мы уже говорили ранее, непосредственно перед началом турнира, мы придерживаемся нашей нейтральной позиции. То же самое имеет место и на церемониях. Знаете, без флага, без государственного гимна. Это то, чего мы собираемся придерживаться», — сказала Моресмо на пресс-конференции.
Напомним, ATP и WTA разрешают россиянам и белорусам выступать в нейтральном статусе. Те же правила действуют и на «Ролан Гаррос», а от Уимблдона россиян и белорусов отстранили, вследствие чего ATP и WTA лишили турнир рейтинговых очков.
Теннисисты, выигравшие только один «Шлем»:
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