25-летняя Дарья Касаткина впервые вышла в полуфинал ТБШ

Российская теннисистка Дарья Касаткина, которая обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции, впервые вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». До этого лучшим результатом Касаткиной были два выхода в четвертьфинал ТБШ, которых она добилась на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне (оба раза — в 2018 году).
Напомним, Дарья Касаткина, занимающая 20-е место в рейтинге WTA, обыграла Веронику Кудерметову (29) со счётом 6:4, 7:6 (7:5). В полуфинале «Ролан Гаррос» Касаткина сразится либо с первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек, либо с американкой Джессикой Пегулой (11). Они также сыграют сегодня, 1 июня. В другом полуфинале итальянка Мартина Тревизан сыграет с американкой Кори Гауфф. Матч состоится завтра, 2 июня.
Теннисисты, выигравшие только один «Шлем»:
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