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Россиянка Андреева уверенно вышла в четвертьфинал юниорского «Ролан Гаррос»

Россиянка Андреева уверенно вышла в четвертьфинал юниорского «Ролан Гаррос»
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Завершился матч 1/8 финала юниорского Открытого чемпионата Франции – 2022. Российская теннисистка Мирра Андреева встретилась с чешкой Доминикой Салковой.

Победу со счётом 6:0, 6:1 одержала Мирра Андреева. Продолжительность матча составила 55 минут. В четвертьфинале соревнований Андреева, последняя оставшаяся россиянка на турнире, встретится с ещё одной представительницей Чехии Сарой Бейлек.

Ранее в матче 1/4 финала взрослого «Ролан Гаррос» Дарья Касаткина (20) обыграла со счётом 6:4, 7:6 (7:5) соотечественницу Веронику Кудерметову (29) и впервые в карьере пробилась в полуфинал турнира «Большого шлема». Там она сыграет с победительницей матча между полькой Игой Свёнтек (1) и американкой Джессикой Пегулой (11).

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