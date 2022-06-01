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Дарья Касаткина прокомментировала победу над Вероникой Кудерметовой в четвертьфинале «РГ»

Дарья Касаткина прокомментировала победу над Вероникой Кудерметовой в четвертьфинале «РГ»
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Российская теннисистка Дарья Касаткина, которая одержала победу над соотечественницей Вероникой Кудерметовой в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции, прокомментировала свой успех. Касаткина, занимающая 20-е место в рейтинге WTA, обыграла Кудерметову (29) со счётом 6:4, 7:6 (7:5).

«Матч был очень напряжённым, я рада, что смогла победить, счастлива быть впервые в полуфинале. Главным было не останавливаться, не давать ногам остыть. Когда я останавливалась и переставала бегать, я проигрывала — в том числе на брейк-пойнтах. Хорошо, что я смогла заставить себя бегать.

Спасибо, ребята, за поддержку, на этом корте невероятная атмосфера! Я обожаю свою команду и ещё немного времени проведу здесь с ними», — сказала Дарья на корте.

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