Тарпищев объяснил, за счёт чего Касаткина обыграла Кудерметову и вышла в полуфинал «РГ»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о победе российской теннисистки Дарьи Касаткиной над соотечественницей Вероникой Кудерметовой в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Касаткина обыграла Кудерметову со счётом 6:4, 7:6 (7:5).

«Кудерметова и Касаткина — это два совершенно разных по тактике человека. Было ясно, что выиграет тот, кто навяжет свою игру. Когда Касаткина играет на адекватных и удобных для себя скоростях, она играет очень тактически грамотно. Даша справилась со скоростью полёта мяча Кудерметовой, просто её переиграла. Веронике нужно было рвать игру, если она хотела выиграть, навязывать свою волю, делать поменьше длинных розыгрышей. Это лучше удалось Касаткиной, поэтому она и победила.

Полуфинал? Давайте не будем загадывать. Свёнтек — явная фаворитка и играет в оптимальной форме лучше всех. Но теннис есть теннис. Свёнтек надо ещё провести четвертьфинал, это тоже непростой поединок. Подождём», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

В полуфинале «Ролан Гаррос» Касаткина сразится либо с первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек, либо с американкой Джессикой Пегулой (11).

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