Брэд Гилберт: нужно отдать должное Звереву за победу над Алькарасом на «РГ»

Бывшая четвёртая ракетка мира и бронзовый призёр Олимпийских игр 1988 года в Сеуле (Южная Корея), американец Брэд Гилберт высказался о результате четвертьфинального матча Открытого чемпионата Франции – 2022 между испанцем Карлосом Алькарасом (6) и немцем Александром Зверевым (3).
Напомним, Зверев, ранее в этом году уступивший Алькарасу на «Мастерсе» в Мадриде (Испания), на этот раз победил со счётом 6:4, 6:4, 4:6, 7:6 (9:7).
«Нужно отдать должное Александру Звереву, он показал себя намного лучше, чем в Мадриде. То поражение должно было дать понять, как лучше выступить в ответной игре. Очки на второй подаче стали основным изменением», ‒ написал Гилберт в социальных сетях.
В полуфинале соревнований Зверев встретится с 13-кратным победителем «Ролан Гаррос» испанцем Рафаэлем Надалем (5).
- 1 июня 2022
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