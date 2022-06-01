Веснина — о выходе Касаткиной в 1/2: растаскивала Кудерметову по корту кручёными ударами

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде, российская теннисистка Елена Веснина оценила победу российской теннисистки Дарьи Касаткиной над соотечественницей Вероникой Кудерметовой в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Касаткина обыграла Кудерметову со счётом 6:4, 7:6 (7:5).

«Безусловно, великолепный результат для обеих девушек. Поздравляю Дашу с выходом в полуфинал. Это очень крутое достижение. Она молодец! Сегодня Касаткина провела очень ровный матч, играла в свой теннис и заставила Веронику играть в этот теннис. Против такой мощной теннисистки Дарья действовала так, как ей нужно было.

Кудерметова, конечно, пыталась диктовать свои условия, играть агрессивно, широко, но Даша растаскивала Веронику по корту своими кручёными ударами. Касаткина сегодня также неплохо подавала. Обычно этот аспект её подводит, и соперники знают, но она это компенсирует своим передвижением по корту. Сегодняшний матч был проведён на очень высоком уровне», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.