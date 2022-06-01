«Старею, но всё ещё свежая». Свёнтек забыла, сколько ей лет, оставляя автограф на камере

Чемпионка 2020 года, первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек допустила забавную ошибку после победы в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции — 2022. Ига (1) обыграла представительницу США Джессику Пегулу (11) со счётом 6:3, 6:2.

Традиционный автограф на камере Свёнтек посвятила прошедшему дню рождения. Вчера, 31 мая, ей исполнился 21 год.

«Старею, но все ещё свежая. #21», — написала Ига. Однако изначально польская теннисистка написала 22 вместо 21.

«Сначала я написала 22, не знаю почему. Но именно так иногда работает мой мозг после таких матчей, потому что победить было тяжело», — сказала Свёнтек в эфире Tennis Channel.

За путёвку в финал Свёнтек поборется с россиянкой Дарьей Касаткиной (20).