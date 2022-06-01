Земфира и Рената Литвинова были замечены в боксе Касаткиной в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
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Российская рок-певица и композитор Земфира и актриса, режиссёр Рената Литвинова были замечены на четвертьфинальном матче «Ролан Гаррос» — 2022.
Земфира и Литвинова сидели в боксе россиянки Дарьи Касаткиной, которая за выход в полуфинал турнира боролась с соотечественницей Вероникой Кудерметовой. Касаткина в итоге матч выиграла со счётом 6:4, 7:6 (7:5). Это высшее достижение Дарьи на турнирах «Большого шлема».
За выход в финал Касаткина (20) сразится с главным фаворитом турнира – первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек (1).
Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43 600 000. Его действующей победительницей является чешка Барбора Крейчикова, сложившая чемпионские полномочия уже в первом раунде текущего розыгрыша.
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