Земфира и Рената Литвинова были замечены в боксе Касаткиной в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Российская рок-певица и композитор Земфира и актриса, режиссёр Рената Литвинова были замечены на четвертьфинальном матче «Ролан Гаррос» — 2022.

Земфира и Литвинова сидели в боксе россиянки Дарьи Касаткиной, которая за выход в полуфинал турнира боролась с соотечественницей Вероникой Кудерметовой. Касаткина в итоге матч выиграла со счётом 6:4, 7:6 (7:5). Это высшее достижение Дарьи на турнирах «Большого шлема».

За выход в финал Касаткина (20) сразится с главным фаворитом турнира – первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек (1).

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43 600 000. Его действующей победительницей является чешка Барбора Крейчикова, сложившая чемпионские полномочия уже в первом раунде текущего розыгрыша.