Андрей Рублёв обыграл Марина Чилича в первом сете четвертьфинала «Ролан Гаррос»

Завершился первый сет противостояния седьмой ракетки мира россиянина Андрей Рублёва с хорватом Марином Чиличем в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции – 2022.
В первой партии победу одержал Рублёв (7) со счётом 7:5. Единственный брейк-пойнт Андрей реализовал в концовке сета.
Счёт личных встреч теннисистов — 4-2 в пользу Рублёва. При этом официальных матчей на грунте они не играли с 2015 года, когда Марин спас тай-брейк второй партии с 2:5 и матчбола и добился победы. Ещё одну победу над Рублёвым Чилич одержал в этом году, в 3-м круге Australian Open — 7:5, 7:6 (7:3), 3:6, 6:3. Правда, это был первый турнир Андрея после того, как он переболел коронавирусом в начале года.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Марин Чилич в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2022.
- 1 июня 2022
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