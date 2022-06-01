Ига Свёнтек рассказала, как отпраздновала 21-й день рождения

Чемпионка «Ролан Гаррос» 2020 года, первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала, удалось ли ей отпраздновать день рождения. 31 мая ей исполнился 21 год.

Сегодня, 1 июня, Свёнтек вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции – 2022, обыграв американку Джессику Пегулу со счётом 6:3, 6:2.

«Да, у меня было время отпраздновать. Но я пока не на том уровне, когда точно знаю, что могу себе позволить. Поэтому я в основном отдыхала, лежала в кровати.

Может быть, через несколько лет я смогу даже посмотреть финал Лиги чемпионов и всё равно победить (Свёнтек намекнула на Рафаэля Надаля, который присутствовал на финале Лиги чемпионов, а на следующий день выиграл свой матч. – Прим. «Чемпионата»). Посмотрим», — сказала Свёнтек в интервью на корте.