«Я не Нострадамус, не вижу будущего». Касаткина высказалась о предстоящей битве со Свёнтек

20-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась ожиданиями от предстоящего матча с первым номером рейтинга Игой Свёнтек из Польши в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2022.
В текущем сезоне Свёнтек и Касаткина встречались уже три раза и все матчи выиграла Ига. Примечательно, что полька в трёх поединках не отдала Касаткиной ни сета.
«Мы в этом году играли несколько раз, я проиграла, но это была другая история. Хард, начало сезона, я ещё не набрала ту форму, которую набрала сейчас.
Я не могу сравнивать то, что будет завтра, с тем, что было в феврале, марте. Нас ждёт совершенно новый матч. Я очень хочу победить, она очень хочет победить, так что он будет хорошим.
Никогда не знаешь, что произойдёт в полуфинале турнира «Большого шлема». Будет весело.
Думаю, для меня лучше играть с ней на грунте. Хотя Ига хороша как на харде, так и на грунте. Но сейчас я набрала хорошую форму, отлично себя чувствую. Посмотрим. Я не Нострадамус – к счастью, не вижу будущего. Это хорошо. Я хочу жить в моменте», — сказала Касаткина на послематчевой пресс-конференции.
- 1 июня 2022
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