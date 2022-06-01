Видеообзор победы Касаткиной в четвертьфинальном матче с Кудерметовой на «Ролан Гаррос»
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20-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». Это произошло на текущем «Ролан Гаррос».
В четвертьфинальном поединке Касаткина (20) одержала победу над соотечественницей Вероникой Кудерметовой (29) со счётом 6:4, 7:6 (7:5). Продолжительность встречи составила 2 часа 5 минут.
Видео доступно на официальном YouTube-канале Roland Garros.
В полуфинале Касаткина сразится с основным фаворитом соревнований — первой ракеткой мира польской теннисисткой Игой Свёнтек (1).
Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43 600 000. Его действующей победительницей является чешка Барбора Крейчикова, сложившая чемпионские полномочия уже в первом раунде текущего розыгрыша.
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