Рублёв проигрывает Чиличу со счётом 1:2 по сетам в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Завершился третий сет противостояния седьмой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва с хорватом Марином Чиличем в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции – 2022.

В первой партии победу одержал Рублёв со счётом 7:5. Во второй – инициативу перехватил Чилич, реализовав один брейк-пойнт. Третий отрезок игры также остался за 33-летним хорватом (6:4). На данный момент в активе Марина 24 эйса.

Счёт личных встреч теннисистов — 4-2 в пользу Рублёва. При этом официальных матчей на грунте они не играли с 2015 года, когда Марин спас тай-брейк второй партии с 2:5 и матчбола и добился победы. Ещё одну победу над Рублёвым Чилич одержал в этом году, в 3-м круге Australian Open — 7:5, 7:6 (7:3), 3:6, 6:3.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Марин Чилич в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2022.