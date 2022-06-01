Рублёв сравнял счёт в битве с Чиличем в 1/4 финала «Ролан Гаррос». Всё решится в 5-м сете

Завершился четвёртый сет противостояния седьмой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва с хорватом Марином Чиличем в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции – 2022.

В первой партии победу одержал Рублёв со счётом 7:5. Во второй – инициативу перехватил Чилич, реализовав один брейк-пойнт. Третий отрезок игры также остался за 33-летним хорватом (6:4). В концовке четвёртой партии россиянину удалось реализовать брейк-пойнт (6:3), что позволило ему перевести встречу в пятый сет.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Марин Чилич в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2022.

Победитель данного матча сразится либо с Каспером Руудом (Норвегия, 8), либо с Хольгером Руне (Дания).