Янчук высказался о победе Касаткиной над Кудерметовой в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил победу российской теннисистки Дарьи Касаткиной над соотечественницей Вероникой Кудерметовой в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Касаткина обыграла Кудерметову со счётом 6:4, 7:6 (7:5).
«Не зря же Касаткина занимает более высокую позицию. Она сейчас — теннисистка номер один в России. Дарья — талантливый игрок. Раньше её игра была содержательная, разнообразная и техничная. Но в самой игре не хватало атлетизма. Вроде бегает неплохо, но по скорости удары оставляли желать лучшего. В том числе было мало ударов навылет, да и скорости не хватало. Сейчас она над этим поработала — стало немного лучше.
Что касается четвертьфинала, Дарья, скорее, разыгрывающий игрок, а Вероника — ударный. В данном случае Касаткина оказалась более стабильной и устойчивой — характер у неё есть. Надеюсь, что она ещё прибавит. Кудерметова — хороший и интересный игрок, но немного другого стиля. У неё хороший потенциал. Возможно, стоит в некоторых ситуациях играть надёжнее, гибче и пластичнее. Да и более избирательно атаковать. Ей нужно набирать как раз вот этого разнообразия. Успехов обеим девочкам!» — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 1 июня 2022
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