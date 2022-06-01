Ига Свёнтек высказалась о предстоящем матче с Касаткиной в полуфинале «Ролан Гаррос»

Чемпионка «Ролан Гаррос» 2020 года, первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек поделилась ожиданиями от предстоящего матча с россиянкой Дарьей Касаткиной (20) в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2022.
«В этом году я уже три раза играла с Дарьей, и каждый матч – это новая история. Я хочу начать с нуля, использовать то, что знаю об её игре, но при этом не чувствовать себя слишком самонадеянно. Нужно быть сосредоточенной и готовой ко всему.
Я знаю, что на грунте она играет иначе, чем на харде, к этому нужно будет приспосабливаться. Но важнее всего будет показать свой теннис, играть агрессивно и стремиться доминировать с самого начала.
Я хочу подготовиться тактически. Но знаю, что если буду хорошо настроена и собрана на протяжении всего матча – как сегодня, а не как в предыдущем круге, – то многое могу показать на корте. Знаю, что у меня есть много вариантов, что я умею решать проблемы на корте.
Сейчас все соперницы опасные, так что я буду готовиться к этому матчу так же, как и к любому другому», — сказала Свёнтек на послематчевой пресс-конференции.
- 1 июня 2022
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