Андрей Рублёв в 5-й раз в карьере остановился в четвертьфинале турнира «Большого шлема»

Седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв в пятый раз в карьере не сумел одержать победу в четвертьфинале турнира «Большого шлема». Для россиянина это высшее достижение на подобном уровне.

Это произошло в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2022, где Рублёв (7) в упорной борьбе проиграл чемпиону US Open – 2014, хорвату Марину Чиличу (20) со счётом 7:5, 3:6, 4:6, 6:3, 6:7 (2:10).

Высшие результаты Рублёва на ТБШ:

US Open (2017, 2020) – четвертьфинал

«Ролан Гаррос» (2020, 2022) – четвертьфинал

Australian Open (2021) – четвертьфинал.

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43 600 000. Действующим обладателем титула является первая ракетка мира серб Новак Джокович, сложивший чемпионские полномочия в четвертьфинале текущего розыгрыша.