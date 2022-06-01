Андрей Рублёв в 5-й раз в карьере остановился в четвертьфинале турнира «Большого шлема»
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Седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв в пятый раз в карьере не сумел одержать победу в четвертьфинале турнира «Большого шлема». Для россиянина это высшее достижение на подобном уровне.
Это произошло в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2022, где Рублёв (7) в упорной борьбе проиграл чемпиону US Open – 2014, хорвату Марину Чиличу (20) со счётом 7:5, 3:6, 4:6, 6:3, 6:7 (2:10).
Высшие результаты Рублёва на ТБШ:
US Open (2017, 2020) – четвертьфинал
«Ролан Гаррос» (2020, 2022) – четвертьфинал
Australian Open (2021) – четвертьфинал.
Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43 600 000. Действующим обладателем титула является первая ракетка мира серб Новак Джокович, сложивший чемпионские полномочия в четвертьфинале текущего розыгрыша.
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