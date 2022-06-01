Марин Чилич — первый хорватский теннисист, кому удалось дойти до полуфиналов на всех ТБШ

Чемпион US Open – 2022, 33-летний Марин Чилич стал первым хорватским теннисистом, кому удалось выйти в полуфиналы на всех турнирах «Большого шлема».

Чилич добился данного достижения, в четвертьфинале обыграв россиянина Андрея Рублёва со счётом 5:7, 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (10:2).

Полуфиналы на ТБШ Чилича:

Australian Open (2018) – поражение в финале

Уимблдон (2017) – поражение в финале

US Open (2014) – победа в финале

«Ролан Гаррос» (2022) —?

За выход в финал «Ролан Гаррос» Чилич сразится либо с Каспером Руудом (Норвегия, 8), либо с Хольгером Руне (Дания).