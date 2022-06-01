Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Марин Чилич — первый хорватский теннисист, кому удалось дойти до полуфиналов на всех ТБШ

Марин Чилич — первый хорватский теннисист, кому удалось дойти до полуфиналов на всех ТБШ
Комментарии

Чемпион US Open – 2022, 33-летний Марин Чилич стал первым хорватским теннисистом, кому удалось выйти в полуфиналы на всех турнирах «Большого шлема».

Чилич добился данного достижения, в четвертьфинале обыграв россиянина Андрея Рублёва со счётом 5:7, 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (10:2).

Полуфиналы на ТБШ Чилича:

Australian Open (2018) – поражение в финале
Уимблдон (2017) – поражение в финале
US Open (2014) – победа в финале
«Ролан Гаррос» (2022) —?

За выход в финал «Ролан Гаррос» Чилич сразится либо с Каспером Руудом (Норвегия, 8), либо с Хольгером Руне (Дания).

Как же так! Рублёв в Париже не справился в четырёхчасовом марафоне с обидчиком Медведева Как же так! Рублёв в Париже не справился в четырёхчасовом марафоне с обидчиком Медведева
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022