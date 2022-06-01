Чесноков прокомментировал вылет Рублёва от Чилича в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал поражение Андрея Рублёва от хорвата Марина Чилича в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Россиянин проиграл со счётом 7:5, 3:6, 4:6, 6:3, 6:7 (2:10).
«Мне кажется, это самая лучшая игра в карьере Чилича на земле! Так играть весь матч… Очень ровно! При счёте 5:5 у Чилича были две невынужденные ошибки — и всё равно подал навылет. Год назад я думал, что он где-то сдулся. У него был совсем не тот уровень, когда хорват выигрывал турниры «Большого шлема». Но он вернулся на уровень десятки мира. Чисто психологически Чилич не дрогнул и феноменально провёл матч.
Рублёв давил темпом, но хорват вообще ни одной ошибки не сделал! Кто бы ни стоял по ту сторону сетки — все бы проиграли этот тай-брейк. Очень хороший матч и бешеный темп. Как будто я смотрел игру на быстрых кортах. Причём Чилич в этот момент забивал гвозди — направлял мячи прямо к линии. Жалко, что Рублёв не выиграл этот поединок. На тай-брейке у Андрея вообще не было никаких шансов», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 1 июня 2022
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